Вашингтон, 17 января, 2025, 23:24 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа планирует объявить чрезвычайное положение в стране для борьбы с нелегальной миграцией. Об этом 17 января сообщило издание Politico, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты США

«Команда Трампа подготавливает объявление чрезвычайного положения, шаг, призванный предоставить дополнительные полномочия и ресурсы для выполнения обещания нового президента обезопасить границы и депортировать миллионы нелегальных мигрантов», — уточнили в статье.

По данным издания, также готовится указ об отмене права на получение американского гражданства по рождению.

Однако администрация Трампа может отложить предпринимаемые меры из-за разделившихся мнений по данному вопросу среди республиканцев.

Как сообщало ИА Регнум, во время предвыборной гонки Дональд Трамп обещал, что в случае победы закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. Также он заявлял, что при избрании начнёт самую масштабную в истории страны депортацию мигрантов.

Неконтролируемая миграция в США и бездействие Вашингтона в данном вопросе приведут к тому, что в страну проникнут террористы. Об этом предупреждал бригадный генерал Военно-воздушных сил США в отставке Блейн Холт.

Власти Соединённых Штатов Америки будут высылать семьи незаконных мигрантов, включая родителей, если ребёнок был рождён на территории США. Помимо этого возобновится практика содержания семей нелегальных мигрантов в заключении с «мягкими» условиями, заявил в конце декабря 2024 года предложенный Трампом на должность куратора за безопасностью американской границы и депортацию нелегальных мигрантов Томас Хоман.