Богородск, Нижегородская область, 17 января, 2025, 23:04 — ИА Регнум. После хлопка газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в городе Богородске Нижегородской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь СК РФ

По предварительным данным, вечером 17 января в квартире двухэтажного жилого дома по улице Огарёва произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате которого разрушилась квартирная перегородка. Одна из жительниц дома погибла, вторую пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

Устанавливаются причины инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2024 года газ взорвался в жилом доме в городе Кизел Пермского края. В здании обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Дальнейшего возгорания не последовало. Пожарные спасли из-под завалов мужчину, а из смежной квартиры соседнего подъезда эвакуировали двух детей.

В Махачкале 10 декабря 2024 года в результате взрыва газа в одном из многоквартирных пятиэтажных домов пострадали два человека. Хлопок газовоздушной смеси произошёл в квартире на третьем этаже в доме улице Абубакарова. Возгорания не было, из здания эвакуировали в общей сложности 40 человек.