Брянск, 17 января, 2025, 23:02 — ИА Регнум. В Брянской области вечером 17 января за 45 минут силами противовоздушной обороны РФ было нейтрализовано семь беспилотников ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации Минобороны, в период с 21:10 до 21:45 мск средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Брянской областью.

Губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале написал, что в результате атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника возгорание произошло на промышленном предприятии в городе Людиново, написал в Telegram-канале 17 января губернатор региона Владислав Шапша. Пострадавших нет.

Силы противовоздушной обороны за ночь 16 января уничтожили в небе над четырьмя регионами России 27 вражеских беспилотников. Самая массированная атака была предпринята ВСУ на Белгородскую область, где средства ПВО сбили 15 дронов.