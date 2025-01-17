Калуга, 17 января, 2025, 22:46 — ИА Регнум. В Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника возгорание произошло на промышленном предприятии в городе Людиново. Об этом в Telegram-канале 17 января сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА Регнум

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа, а также сотрудники спасательных служб.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны за ночь 16 января уничтожили в небе над четырьмя регионами России 27 вражеских беспилотников. Самая массированная атака была предпринята ВСУ на Белгородскую область, где средства ПВО сбили 15 дронов.

Групповой удар по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины, который российские силы нанесли утром 15 января, стал ответом на атаки украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.