Москва, 17 января, 2025, 22:49 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с президентом Ирана Масудом Пезешкианом по итогам российско-иранских переговоров в Москве вспомнил, почему министра иностранных дел СССР (занимал эту должность с 1957 по 1985 год) Андрея Громыко называли «Мистер Нет».

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Ещё в Советском Союзе нашего министра иностранных дел Громыко называли «Господин Нет», «Мистер Ноу». Почему? Потому что и тогда очень сложно было согласовывать все вопросы, да ещё и в условиях холодной войны», — сказал Путин.

По словам президента РФ, «для этого ООН и создавалась» в своё время, чтобы организация помогала находить приемлемые решения, а неприемлемые — не реализовывать в одностороннем порядке.

Баланс сил в современных условиях можно сохранить только с опорой на Устав ООН, подчеркнул Владимир Путин.

Андрей Громыко был у истоков образования ООН — под уставом этой международной организации стоит его подпись. В 1946 году Громыко стал первым советским представителем при ООН.

Дипломат Андрей Громыко считается символом советской внешней политики.

Как сообщало ИА Регнум, нельзя подменять Устав ООН некими «правилами», которых никто не видел, заявил 17 января Владимир Путин в ходе пресс-конференции с президентом Ирана, когда ему задали вопрос, как соблюдать баланс интересов на Ближнем Востоке.

17 января президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. Во время церемонии подписания президент России назвал договор прорывным и отметил, что документ направлен на создание условий для стабильного и устойчивого развития.