Богородск, Нижегородская область, 17 января, 2025, 22:42 — ИА Регнум. Во время взрыва газа в двухэтажном многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области погиб один человек, ещё один пострадал. Об этом 17 января сообщила пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

В Telegram-канале ведомства уточнили, что хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки произошёл в вечернее время в доме на улице Огарёва.

К ликвидации пожара привлекли более 70 специалистов и 24 единицы техники. Спасатели локализовали возгорание на площади 250 кв. метров. Из здания эвакуировали 16 человек, семерых спасли.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года взрыв газовоздушной смеси произошёл в многоквартирном двухэтажном доме в городе Нурлат в Татарстане. Загорелись четыре квартиры на первом и втором этажах дома. Площадь пожара составила 80 кв. метров, разрушилась часть наружных стен. Спасателям удалось вытащить из-под завалов одного человека, ещё троих эвакуировали из подъезда.

Вечером 6 января 2025 года в квартире пятиэтажки в Петрозаводске обрушилась межкомнатная стена из-за хлопка газовоздушной смеси. Обошлось без возгорания. В результате происшествия пострадали четыре человека. Сотрудники МЧС извлекли двоих человек из-под завалов.