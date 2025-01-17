* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 января, 2025, 22:35 — ИА Регнум. В Бутырский районный суд Москвы в конце декабря поступило исковое заявление от гражданки И. Левиной к Инне Ходорковской, а также к её детям Ивану, Глебу и Анастасии с требованием признать их утратившими право пользования квартирой и снять с регистрационного учёта. Об этом говорится в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

В иске указано, что Левина И. О. является владельцем квартиры, в которой зарегистрированы ответчики. Поскольку названные лица в ней не проживают, не имеют личных вещей и не оплачивают коммунальные услуги, истец считает, что они утратили право пользования жилым помещением.

Дата заседания не назначена.

Как сообщало ИА Регнум, первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове 16 октября 2024 года оставил в силе решения нижестоящих судов об изъятии в доход российского государства коттеджного посёлка «Яблоневый сад» (деревня Жуковка, Одинцовский район Подмосковья), финансируемого за счёт компаний экс-владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и бывшего руководителя банка «Менатеп» Платона Лебедева.

В отношении Ходорковского и Лебедева возбуждено исполнительное производство о солидарном взыскании с них в доход федерального бюджета причинённого государству налоговым преступлением ущерба в размере более 17 млрд рублей. Ходорковский был ранее объявлен в розыск.

В январе 2024 года Ходорковского вновь объявили в розыск после возбуждения уголовного дела о фейках о российской армии. До этого его разыскивали в рамках уголовного дела об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, но эту карточку розыска позднее изъяли.