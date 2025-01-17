Лондон, 17 января, 2025, 22:31 — ИА Регнум. Поступающие в последнее время заявления британских властей указывают на провокационные замыслы Лондона, грозящие очередными витками эскалации. Об этом сообщили в российском посольстве, комментируя визит премьер-министра Британии Кира Стармера на Украину.

Krokodyl Посольство России в Лондоне

«Содержание заявлений и официальных документов свидетельствует о новых крайне провокационных замыслах британцев в отношении этой страны (Украины. — Прим. ред.), включая создание военных баз на её территории и помощь в разработке дальнобойных вооружений. Это грозит очередными витками эскалации», — отметили в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве РФ напомнили, как весной 2022 года британский истеблишмент не позволил Киеву завершить конфликт, и отметили, что власти Британии остаются верны себе, продолжая толкать Украину в бездну. Лондон и дальше рассчитывает использовать украинцев как геополитический инструмент против России, подчеркнули дипломаты.

Обещанная Украине помощь в виде создания военной инфраструктуры и разработки дальнобойного оружия рассматривается как прямая угроза России. Это наглядно демонстрирует обоснованность специальной военной операции и необходимость её продолжения до полного выполнения поставленных целей, заключили в посольстве РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Кир Стармер впервые приехал на Украину в должности главы британского правительства. Перед этим он заявил о «более тесном, чем когда-либо» сотрудничестве с киевским режимом. В этот же день Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали рассчитанное на столетие соглашение о партнёрстве.

Подписание «столетнего договора» между Великобританией и Украиной показывает в действии усилия тех, кто настроен на продолжение боевых действий, заявил полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Для тех, кто на Западе выступает за продолжение эскалации, было просто необходимо поддержать киевский режим. Союзники Киева хотели не только морально и юридически помочь, но и заключить соглашения, которые позволили бы Украине почувствовать перспективу боевых действий, считает специалист.

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, Украина согласилась стать колонией Соединённого Королевства после заключения договора о «столетнем партнёрстве». Он отметил, что соглашение необходимо в первую очередь Британии для отвлечения внимания от внутренних проблем и попытки сыграть в игру, которая отличается от действий США. Эксперт подчеркнул, что реальностью является не подписанная бумага, а успехи российских военных.