Богородск, Нижегородская область, 17 января, 2025, 21:36 — ИА Регнум. Один человек пострадал при взрыве газа в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области, сотрудники МЧС спасли семь человек, сообщили 17 января в пресс-службе ведомства.

Соцсети

«Пострадал один человек. На месте работают более 70 специалистов и 24 единицы техники», — сказано в публикации МЧС России в Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3941967" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Один человек пострадал при взрыве газа в Богородске Нижегородской области

Взрыв прогремел вечером 17 января в двухэтажном многоквартирном доме на улице Огарёва. Начался пожар с последующим обрушением межквартирной перегородки.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошёл в многоквартирном двухэтажном доме в городе Нурлат в Татарстане. Загорелись четыре квартиры на первом и втором этажах дома. Площадь пожара составила 80 кв. метров, разрушилась часть наружных стен. Спасателям удалось вытащить из-под завалов одного человека, ещё троих эвакуировали из подъезда.

Как передавало ИА Регнум, газ взорвался в жилом доме в городе Кизел Пермского края. В результате инцидента в здании обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Дальнейшего возгорания не последовало. Пожарные спасли из-под завалов мужчину, а из смежной квартиры соседнего подъезда эвакуировали двух детей.