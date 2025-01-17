Нижний Новгород, 17 января, 2025, 21:46 — ИА Регнум. Нижегородский областной суд оштрафовал жителя региона на 4 млн рублей за неуважение к подвигам героев СССР Александра Матросова и Алексея Маресьева, сообщила в пятницу, 19 января, пресс-служба управления ФСБ по области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сотрудники ФСБ и МВД ранее установили, что злоумышленник совершал в интернете публичные акты неуважения и глумления в отношении подвигов Матросова и Маресьева, сказано в сообщении.

Гражданин был признан виновным в реабилитации нацизма, проинформировала в свою очередь пресс-служба областного управления Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, в марте 2023 года осуждённый, находясь у себя дома, разместил в сети Интернет в разделе форума в социальной сети одного из порталов региона сведения, где исказил информацию о ветеранах Великой Отечественной войны — Героях Советского Союза и их подвигах, совершённых в ходе Великой Отечественной войны, а равно осквернил символ воинской славы России, оскорбил память защитников Отечества, унизил честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны», — сказано в сообщении.

Виновному, помимо штрафа, на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете.

Как передавало ИА Регнум, ранее в январе в силовых структурах сообщили, что в отношении историка Тамары Эйдельман (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) возбудили второе уголовное дело, связанное с реабилитацией нацизма. Данная статья УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 млн до 5 млн рублей, принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на этот же период.

Также в январе сообщалось, что литовский активист Валдис Барткевичюс (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), осквернивший мемориал советским воинам в Судже, потерял пальцы в результате взрыва неустановленного устройства. Инцидент произошёл в Донбассе. Раненого отвезли на лечение в Днепропетровск. СК ранее возбудил в отношении Барткевичюса уголовное дело по статьям о реабилитации нацизма, повреждении мемориального объекта защитникам Отечества и публичном оправдании терроризма.