Москва, 17 января, 2025, 21:22 — ИА Регнум. Боец Вооружённых сил России с позывным Судья 21 день держал блиндаж на передовой в одиночку. Видео с военнослужащим, которое он сам снял в блиндаже, 17 января опубликовали «Известия».

Алексей Коновалов/ТАСС

Магомед Абдулаев родом из села Каранай Буйнакского района Дагестана, сказано в сообщении. Он служил в штурмовой роте 136-й бригады. В течение восьми дней боец оборонял блиндаж с одним из сослуживцев, после чего на протяжении 21 дня удерживал эту позицию в одиночку.

Военнослужащий рассказал, что находился на передовой в 200 м от позиции Вооружённых сил Украины. В это время он передавал российским бойцам информацию о передвижениях противника и применении украинскими формированиями тяжёлого оружия. Благодаря координатам, которые передал Абдулаев, российским силам удалось ликвидировать роту ВСУ.

Видео российский боец заснял за два часа до Нового года. Он поздравил родственников и близких, не зная, сможет ли выйти с ними на связь в дальнейшем. При этом, несмотря на закончившиеся припасы, боец не падал духом, рассказал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3941965" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский боец в одиночку оборонял блиндаж от противника в течение 21 дня

«У нас получился такой момент четыре-пять дней назад: то, что нам скидывала «птичка», воду 0,5 л, она закончилась», — рассказал он, добавив, что дрон, доставлявший ему припасы, подавил противник.

Рискуя жизнью, Абдулаев подобрал этот беспилотник, чтобы он не достался украинским военным. Затем мужчина преодолел 10 км, в результате чего получил обморожение конечностей. При этом он помог эвакуировать пострадавшего боевого товарища. На данный момент военнослужащий продолжает лечиться от обморожения в московском госпитале.

Как передавало ИА Регнум, ранее боец ВС РФ рассказал о подвиге сослуживца с позывным Кучер, который с перебитой рукой 12 дней в одиночку удерживал опорный пункт под Курахово в Донецкой Народной Республике. Российский солдат потерял много крови, его раны начали воспаляться. Однако после того, как был отдан приказ отойти, он смог пробраться по простреливаемой дороге.