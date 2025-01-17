Вашингтон, 17 января, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» Военно-морского флота России является уникальным судном, у которого нет аналогов на Западе, заявил аналитик Калеб Ларсон в своей статье для издания 19FortyFive.

РИА Новости/Олег Ласточкин

«Линейные крейсеры класса Киров представляют собой своеобразный класс боевых кораблей с ядерными управляемыми ракетами, не имеющий точных аналогов в западных военно-морских силах», — отметил он.

Эксперт отметил большие возможности крейсера в области обороны и наступления, а также его возможности противодействия соединениям НАТО, включая авианосные ударные группы флота США.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» является советским крейсером проекта 1144.2М «Орлан». Его прежнее название — «Калинин». Он относится к кораблям 1-го ранга. Предполагалось, что крейсер «Адмирал Нахимов» после ремонта и модернизации на заводе «Севмаш» выйдет на ходовые испытания к концу 2023 года, а окончательно завершить его усовершенствование планировалось ещё через год.

Модернизация ракетного крейсера предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием. Корабль получит 80 пусковых установок УКСК 3С14, которые могут запускать такие ракеты, как «Калибр», «Оникс» и «Циркон», использовать комплексы ПВО «Форт-М» и «Панцирь-М», а также противолодочные комплексы «Пакет-НК» и «Ответ» и другое вооружение.