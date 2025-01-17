Донецк, 17 января, 2025, 21:13 — ИА Регнум. До смыкания кольца окружения вокруг гарнизона ВСУ в Великой Новосёлке (ДНР) осталось около 2 км, рассказал в пятницу, 17 января, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

РИА Новости/Станислав Красильников

Ранее сообщалось, что основной маршрут поставок боеприпасов и резервов ВСУ в Великую Новосёлку перерезан и посёлок находится в полуокружении.

«До полного смыкания кольца окружения, в которое попал гарнизон ВСУ в Великой Новосёлке, осталось около 2 км. Но и тот узкий участок уже очень плотно простреливается нашей армией», — сказал Рогов «РИА Новости».

Гарнизон ВСУ в посёлке обречён, добавил он.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов в своей статье ранее напомнил, что в течение всего 2023-го и части 2024 года Великая Новосёлка оставалась важным узлом обороны противника на линии Угледар — Новосёлка — Гуляйполе — Орехов — Каменка. Из-за преимущественно равнинного пейзажа контроль над крупными населёнными пунктами, находящимися на доминирующих высотах, приобрёл стратегическое значение, отмечал автор.

С потерей контроля над Великой Новосёлкой украинские войска будут вынуждены откатиться на несколько километров западнее, по сути, отступить на территорию Запорожской области, и изменить ситуацию в свою пользу Киев уже не сможет из-за катастрофической нехватки резервов, указывал также Адамов.