Вашингтон, 17 января, 2025, 20:21 — ИА Регнум. Верховный суд США поддержал запрет TikTok, если до 19 января китайская компания ByteDance не продаст приложение американским собственникам, сообщает 17 января телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум

«Судьи отклонили иск о свободе слова, поданный компанией, что означает, что закон должен вступить в силу в воскресенье, как и планировалось», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, уходящий президент США Джо Байден в апреле 2024 года подписал закон, согласно которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Срок заканчивается 19 января — за день до инаугурации избранного главы Белого дома Дональда Трампа.

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