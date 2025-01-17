Москва, 17 января, 2025, 20:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил бойцам батальона «Юг-Ахмат» Минобороны РФ государственные награды, сообщил 17 января глава Чечни Рамзан Кадыров.

Telegram/Kadyrov_95

«Президент России Владимир Владимирович Путин высоко отметил вклад военнослужащих легендарного батальона «Юг-Ахмат» МО РФ в проведение специальной военной операции», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Так, указом президента военнослужащим подразделения передали государственные награды РФ, среди которых медали: «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За храбрость» II степени, «Медаль Суворова» и «Медаль Жукова».

Награды служат признанием мужества, стойкости и высокой эффективности военных, которые выполняют боевые задачи на сложнейших участках линии боевого соприкосновения, отметил Кадыров.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря Путин вручил медали «Золотая звезда» Героям России. Торжественное мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлëвского дворца. Приглашены были более 300 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

В ходе церемонии Путин заявил, что решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Он также отметил, что РФ продолжит опираться на героев специальной военной операции и что именно они являются элитой страны.

Ранее глава государства вручил государственные награды воинским частям Воздушно-космических сил на аэродроме Чкаловский. Ордена Суворова удостоили Главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации. Бригада армейской авиации получила орден Жукова. Отдельный вертолётный полк наградили орденом Кутузова.