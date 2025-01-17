Вашингтон, 17 января, 2025, 20:22 — ИА Регнум. Церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа могут перенести в помещение из-за холодной погоды, сообщил в пятницу, 17 января, телеканал CNN со ссылкой на осведомлённый источник.

Global Look Press/Stefani Reynolds — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Ранее предполагалось, что церемония будет проведена на крыльце Капитолия. Возможно, инаугурацию перенесут в ротонду дворца, рассказали источники телеканала.

«Инаугурацию Трампа, как ожидается, перенесут в помещение в понедельник из-за опасных холодных температур, ожидающихся в столице [США]», — сказано в сообщении.

Позднее Трамп подтвердил информацию о переносе церемонии. По данным метеорологов, 20 января в Вашингтоне ожидается от -2 до -6 градусов Цельсия.

Ранее американские СМИ сообщали, что, согласно программе церемонии, после принесения Трампом и избранным вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом присяги состоится торжественный парад. Меры безопасности в Вашингтоне будут усилены.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 июля помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что РФ, вероятно, не будет представлена на инаугурации Трампа. Временный поверенный посольства РФ будет присутствовать на церемонии только в том случае, если команда Трампа направит соответствующее приглашение, отметил Ушаков.

В декабре 2024 года стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетит инаугурацию избранного президента США. На мероприятии Китай будет представлять «высокопоставленная делегация».