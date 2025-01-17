Санкт-Петербург, 17 января, 2025, 19:57 — ИА Регнум. По меньшей мере 755 человек были эвакуированы из двух зданий в Санкт-Петербурге после звонков якобы о минировании объектов. Об этом 17 января сообщил канал 78.ru.

Epp. genproc. gov.ru

Сообщения от злоумышленников поступили из США 16 января. Полиция обследовала помещения, угроза опасности не подтвердилась.

Всего в указанный день волна лжеминирований охватила 21 объект, включая 16 учреждений образования и одно предприятие торговли. Правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовных дел.

Как передавало ИА Регнум, в мае жительницу Камчатки приговорили к шести годам лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании здания регионального правительства. Женщина сообщила о якобы готовящемся теракте, позвонив на горячую линию для обращений граждан.

В октябре двоих мужчин, приехавших в Москву из других регионов, задержали за ложные угрозы взорвать бомбы в метрополитене. Полицейские обследовали станции и прилегающие к метро территории, но не нашли опасных предметов.

10 декабря полицейские задержали 50-летнего жителя Санкт-Петербурга задержали после того, как он сообщил полицейским о якобы минировании Ленинградской АЭС. По данным МВД, мужчина позвонил в полицию 8 декабря, и заявил о том, что промышленному объекту в городе Сосновый бор грозит опасность. Задержанный ранее был судим.