Одесса, Украина, 17 января, 2025, 19:53 — ИА Регнум. Власти Одессы решили переименовать дерево «Пушкинский платан», растущее рядом с памятником русскому поэту, сообщает 17 января украинское издание «Страна. ua».

«Пушкинский платан», растущий рядом с памятником поэту, попал в список географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики», — сказано в публикации издания в Telegram-канале.

В дальнейшем дерево будет переименовано в «Западный платан». При этом авторы материала обратили внимание на то, что название дерева — неофициальное, а значит его нельзя переименовать на официальном уровне.

Ранее в Верховной раде Украины сообщили о планах переименовать более 300 населённых пунктов, названия которых так или иначе якобы связаны с Россией. Украинским парламентариям предложили переименовать семь районов, 15 городов, 54 посёлка и 267 сёл.

С 2015 года на Украине начался массовый демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с историей СССР. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское. У такой политики нет и не может быть никакого будущего, подчеркнул глава государства.