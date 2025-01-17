Вашингтон, 17 января, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп в пятницу, 17 января, заявил, что сам примет решение о будущем соцсети TikTok в США.

TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/TASS

Представители уходящей администрации Белого дома ранее в этот же день заявили, что итоговое решение о работе TikTok в США примет уже новая власть страны.

«В конечном итоге всё зависит от меня, и вы увидите, что я собираюсь сделать», — сказал Трамп в интервью CNN.

Как передавало ИА Регнум, уходящий президент США Джозеф Байден в апреле 2024 года подписал закон, по которому TikTok могут запретить в США. Владельцу приложения ByteDance дали девять месяцев, чтобы продать площадку. Срок заканчивается 19 января — за день до инаугурации Трампа.

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя подписанный Байденом закон, назвал его грабежом и подрывом работы конкурентноспособных компаний.

В Белом доме 17 января заявили, что соцсеть должна продолжать работать в США, но принадлежать уже американской компании, чтобы тем самым исчезла угроза национальной безопасности.

Трамп ранее также заявлял, что TikTok является угрозой для безопасности США. В августе 2020 года, будучи президентом, он пообещал запретить использование этой площадки на территории страны. При этом в июне 2024 года, в период предвыборной кампании, Трамп зарегистрировался в TikTok и выложил первый ролик.