Таллин, 17 января, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Граждане России и Финляндии массово распродают ранее приобретённую недвижимость в Эстонии. Об этом пишет местный портал телерадиовещания ERR со ссылкой на данные портала по купле-продаже недвижимости Kinnisvara24.

IMAGO/Mihkel Maripuu/TASS

«В 2024 году число сделок по продаже недвижимости, заключённых гражданами Финляндии и России в Эстонии, в разы превысило число сделок по покупке», — указано в публикации.

В материале уточняется, что в столичном уезде Харьюмаа в течение 2024 года граждане России и Финляндии суммарно продали 352 квартиры, а купили лишь 83. Также отмечено, что такая динамика во многом вызвана нестабильной ситуацией на местном рынке аренды жилья, в связи с чем продажа жилья, ранее купленного с инвестиционной целью, выглядит выгоднее.

Как передавало ИА Регнум, нынешняя глава дипломатии ЕС Кая Каллас, будучи ещё в должности премьер-министра Эстонии, заявила, что эстонские власти пытаются найти способ депортации лиц, желающих получить российское гражданство. Намерение получить гражданство РФ она связала с поддержкой терроризма и угрозой Эстонии. По словам Каллас, речь идёт о чётком сигнале, который нельзя игнорировать.

14 января эстонская оппозиционная партия Isamaa во главе с Урмасом Рейнсалу инициировала законопроект о закрытии границы с Россией. Рейнсалу обосновал законопроект несколькими гибридными атаками, которые, по его словам, Россия организовала против Эстонии и её стран-союзниц.