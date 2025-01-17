Москва, 17 января, 2025, 21:38 — ИА Регнум. Заявления руководства «Молдовагаз» о реальной сумме долга могут быть сделаны на фоне попыток правительства Молдавии национализировать компанию, контрольный пакет акций которой принадлежит «Газпрому», заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с ИА Регнум.

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Исполняющий обязанности председателя правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире молдавского телеканала TV8 заявил, что исторический долг в $709 млн за поставки газа Молдавии отражён в бухгалтерских документах газораспределительного предприятия «Молдовагаз». Чабан также добавил, что «Газпром» имеет полное право требовать выплаты этого долга.

По словам Юшкова, ситуация складывается таким образом, что Молдавия, скорее всего, попытается национализировать эту компанию, что, по сути, станет кражей активов у «Газпрома». Эксперт напомнил, что контрольный пакет акций компании принадлежит российскому поставщику и что в Кишинёве уже звучали заявления, что якобы компания из России когда-то украла «Молдовагаз» у государства и вот теперь её надо вернуть.

«Чебан говорит о настоящем долге, потому что смысла врать в сторону Кишинёва у него нет. Почему он должен выгораживать Молдавию? Опять же, он понимает, что, если эта компания национализируется, его всё равно уволят. Какой смысл ему вставать на сторону Кишинёва и врать, что долга нет? Смысла нет», — объяснил специалист.

Однако заявления исполняющего обязанности председателя правления АО «Молдовагаз» никак не повлияют на позицию правительства Молдавии, считает собеседник агентства. Он добавил, что руководство страны как говорило, что долга нет, так и будет дальше стоять на этом.

«При этом всё изначально всё было зафиксировано. Есть долг, хоть ты его историческим, хоть доисторическим назови. Опять же, когда подписывался контракт на поставки в 2021 году, Молдавия признавала этот долг, и «Молдовагаз» признаёт этот долг. Тут важно понимать, что «Молдовагаз» не равняется на всё руководство Молдавии. Всё-таки контрольный пакет в компании вообще у «Газпрома», и в этом плане «Молдовагаз» между двух огней находится», — рассказал Юшков.

Эксперт напомнил, что «Газпром» выиграл арбитражи по этому долгу, просто нынешнее политическое руководство Молдавии открыто заявляет о нежелании платить. Специалист уточнил, что Кишинёв нанял две европейские компании для проведения аудита, чтобы оправдать себя. Но ни одна из них не имеет отношения к аудиторской деятельности, а скорее это информационные компании, которые и написали материал — почему Молдавия не хочет платить за газ, сообщил собеседник агентства.

«При этом Молдавия и Приднестровье близки к гуманитарной катастрофе. В Молдавии хотя бы был построен отдельный газопровод непосредственно сразу из Румынии в Кишинёв, а у Приднестровья газа нет вообще. Ну единственный вариант, который сейчас пока нашли, это чтобы Приднестровье в лице, видимо, какой-то молдавской компании, покупало газ нероссийского происхождения на рынке Юго-Восточной Европы. Где-нибудь в Болгарии или в Турции», — рассказал Юшков.

Но так как поставки газа из Юго-Восточной Европы для Приднестровья могут идти только через Молдавию и Украину, недоброжелатели могут помешать этим планам, сообщил эксперт. Он добавил, что отказать в транзите могут, даже если газ будет нероссийским.

«Они просто могут не проводить никаких аукционов, где разыгрывают мощность по транзиту, и просто игнорировать любые просьбы заключить контракт на транзит. Они могут упирать на то, что вы якобы скрываете за этим неким обезличенным газом российский. И всё это якобы в пользу России», — подытожил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2021 года «Газпром» согласился продлить контракт на поставку газа в Молдавию на пять лет при условии погашения долга за топливо и своевременные платежи. В сентябре 2023 года правительство Молдавии выразило готовность перечислить холдингу 8,6 млн долларов, а остальную сумму предложило списать.

На переговорах 25 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Молдавии Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики по-прежнему готовы «признать» лишь 9 млн долларов долга.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 28 ноября заявил, что страна не намерена выплачивать «Газпрому» указанную задолженность. По его утверждению, российский холдинг предпринял попытку связать дальнейшие поставки с «выплатой несуществующего долга».

В ответ на это 1 января российская компания «Газпром» приостановила транзит газа в Молдавию. Молдавская сторона получала газ через Украину. Ранее киевский режим отказался продлевать транзитный договор с РФ, а «Газпром» не стал предлагать Кишинёву альтернативных путей доставки газа из-за задолженности.