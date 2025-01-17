Москва, 17 января, 2025, 19:20 — ИА Регнум. Троицкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на имущество Валерии Чекалиной (блогера Лерчек). Об этом в пятницу, 17 января, сообщила объединённая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Александр Щербак/ТАСС

Арест наложен на весь срок следствия и судебного разбирательства.

«Постановлением Троицкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемой Чекалиной Валерии Валерьевны — денежные средства, на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело в отношении Чекалиной и её бывшего мужа Артёма возбудили в октябре 2024 года. Расследование касается оплаты марафонов, проводимых Чекалиными, через банк в Дубае. Суд назначил блогерам меру пресечения в виде домашнего ареста. Чекалина обжаловала это решение, но Мосгорсуд оставил его в силе.

В деле Чекалиных фигурируют два ИП, одно из которых зарегистрировано на Лерчек, а второе — на её экс-супруга. Прокуратура Москвы в октябре 2024 года сообщила, что блогерам грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в незаконном выводе валюте по подложным документам. По данным следствия, они вывели за пределы РФ более 250 млн рублей.

Чекалины ранее уже становились фигурантами уголовного дела. В марте 2024 года их обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 311 млн рублей.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Чекалина снизила цену своего недостроенного поместья в элитном посёлке «Агаларов эстейт» в подмосковной Истре почти на 1 млрд рублей — с 1,8 млрд до 879 млн рублей. По этим данным, дом блогера имеет три этажа и занимает площадь 2193,6 кв. м, а на его цокольном этаже расположен гараж на десять люксовых машин и кинозал.