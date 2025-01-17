Минеральные Воды, Ставропольский край, 17 января, 2025, 19:17 — ИА Регнум. Аварийную посадку в аэропорту города Минеральные Воды совершил самолёт, направлявшийся в Ереван. Об этом 17 января сообщили в Главном управлении МЧС по Ставропольскому краю.

«Совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Red Wings «Минеральные Воды — Ереван», — отметили в пресс-службе регионального подразделения ведомства.

На момент приземления борту воздушного судна находилось 90 человек — 86 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате случившегося никто не пострадал.

Предварительной причиной инцидента стала неисправность системы кондиционирования.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321 neo, вылетавший из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя. Никто из 236 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал.

7 января самолёт, следовавший из Санкт-Петербурга в Самарканд,совершил экстренную посадку во Внуково. Командир воздушного судна принял решение об экстренном приземлении в московском аэропорту из-за сработавшей индикации стабилизатора. На борту находились 173 пассажира, они не пострадали.