Москва, 17 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой телефонных мошенников, которые обманом выманили у 92-летнего пенсионера более 1 млн рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уточняется, что мошенники связались с потерпевшим в мессенджере Whatsapp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

«Мошенник убедил пожилого мужчину, что тот разговаривает с мэром Москвы Сергеем Собяниным, после чего поинтересовался, есть ли у 92-летнего москвича деньги. Пенсионер рассказал, что у него есть сбережения в долларах, после чего его попросили выбросить пачку купюр из окна якобы для проверки», — рассказал собеседник телеканала.

Отмечено, что Лазовик выполнил все предписанные действия и выкинул в окно денежные купюры, которые на улице подобрал сообщник мошенников. Пенсионер осознал, что его обманули, лишь через пару дней и обратился в полицию, после чего там завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

92-летний Геронтий Лазовик является отставным полковником разведки, который в годы Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде.

Как передавало ИА Регнум, ранее МВД РФ предупредило о новой схеме обмана мошенниками детей. Аферисты используют данные сотрудников школ, дипфейк-технологии и подменные номера, просят взрослых предупредить своих детей, что им «позвонят из учебного заведения». Школьников просят сообщить код из СМС, который затем используют для восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах».