Москва, 17 января, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров отказался комментировать слова уходящего президента США Джо Байдена, который перепутал даты.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Сергей Лавров

Ранее Байден рассказывал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая якобы прошла в Женеве до его инаугурации. Демократ также заявил о планах российского лидера возродить Организацию Варшавского Договора (ОВД).

«Он сказал, что президенты встречались в Женеве ещё до вступления Байдена в должность. Лишь этот факт заставляет меня извиниться и не комментировать эти высказывания, потому что они встречались через полгода после инаугурации», — ответил Лавров на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Как передавало ИА Регнум, 17 января Байден запутался в своей речи, когда рассказывал военным о телефонном разговоре с Путиным. Он произнёс набор слов и бессвязных выражений, так и не сформулировав критику в адрес президента РФ. Также глава Белого дома не смог сказать, когда состоялся такой разговор с российским президентом.

Джо Байден является самым возрастным президентом в истории США. Он регулярно попадает в неприятные казусы и курьёзные ситуации. Недавно ему потребовалась помощь, чтобы установить цветочную композицию на подставке во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в День ветеранов на национальном кладбище. Он отступил от венка и на мгновение заколебался, прежде чем осенить себя крестным знамением. Потом он попятился, повернулся и сделал несколько шагов в сторону от венка.

Байден здоровался с невидимыми людьми, падал на трапе самолёта и во время публичных выступлений, терял ориентацию в разных местах, путался и продолжает путаться в словах и названиях, а также рассказывает о беседах с политиками, которые на тот момент уже ушли из жизни.