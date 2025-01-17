Москва, 17 января, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Россия и Иран договорились активно развивать транспортный коридор «Север — Юг», который соединит Северный морской путь с Персидским заливом. Соответствующая статья содержится в подписанном 17 января договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Москвой и Тегераном.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Договаривающиеся стороны активно сотрудничают в развитии международных транспортных коридоров, проходящих по территории Российской Федерации и Исламской Республики Иран, в частности международного транспортного коридора Север — Юг», — сказано в документе.

Уточняется, что данное взаимодействие включает продвижение товаров, производящих в указанных странах, на рынки третьих государств. Кроме того, договор подразумевает создание условий для развития перевозок по транспортным коридорам в двустороннем сообщении, а также транзитом по своей территории.

Ранее газета The New York Times писала, что международный транспортный коридор «Север — Юг» станет недосягаемым для западных санкций. Авторы публикации отметили, что проект будет нацелен на увеличение экспорта российских товаров, а также станет дополнительным путём для торговли между Россией и Китаем.

Как передавало ИА Регнум, Россия пригласила все заинтересованные государства к участию в проекте создания «Север — Юг». Как отметил президент РФ, маршрут прокладывается в целях ускоренного экономического и социального развития стран Евразии и глобального Юга.