Москва, 17 января, 2025, 18:40 — ИА Регнум. Россия и Иран гарантировали неприменение санкций друг против друга. Соответствующее положение включает в себя подписанный в пятницу, 17 января, договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран.

Текст документа был опубликован пресс-службой Кремля.

«Договаривающиеся Стороны гарантируют неприменение односторонних принудительных мер, направленных прямо или косвенно на одну из Договаривающихся Сторон, физических и юридических лиц такой Договаривающейся Стороны или их собственность, находящуюся под юрисдикцией Договаривающейся Стороны, товары, работы, услуги, информацию, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, происходящие из одной Договаривающейся Стороны, предназначенные для другой Договаривающейся Стороны», — сказано в договоре.

Также в документе указано, что Россия и Иран воздержатся от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 января президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. Во время церемонии подписания президент России назвал договор прорывным и отметил, что документ направлен на создание условий для стабильного и устойчивого развития.

Договор закрепит статус отношений РФ и Ирана как стратегических партнёров. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу. Соглашение охватит оборонную сферу, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. Договор подписан сроком на 20 лет.