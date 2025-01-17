Москва, 17 января, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Россия и Иран согласовали маршрут нового газопровода, который пройдёт через Азербайджан. Об этом сообщил 17 января министр энергетики РФ Сергей Цивилёв.

Он подчеркнул, что переговоры по указанному вопросу находятся на завершающем этапе.

«Сейчас находимся в финальной стадии переговоров — утверждение цены. Объемы уже зафиксированы. Цена — всегда коммерческий вопрос, поиск компромисса, поэтому созданы рабочие группы с обеих стороны, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию», — сказал глава ведомства.

Цивилёв уточнил, что сначала по газопроводу планируется перекачивать около 2 млрд куб. метров в год. При этом, по словам министра, достигнуты предварительные договоренности, что его пропускания мощность увеличится до 55 млрд куб. метров.

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что объёмы торговли между Ираном и Россией постоянно увеличиваются. Кроме того, он указывал на развитие экономических отношений между странами.

17 января в Москву прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он провёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана.