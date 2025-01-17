Москва, 17 января, 2025, 18:29 — ИА Регнум. Россия и Иран достигли договорённостей усилить сотрудничество между своими спецслужбами, следует из соответствующего положения в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве стран.

ИА Регнум

Указанный документ ранее подписали российский и иранский президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан.

«В целях укрепления национальной безопасности и противодействия общим угрозам службы разведки и безопасности договаривающихся сторон обмениваются информацией и опытом и повышают уровень своего сотрудничества», — сказано в тексте.

В документе уточняется, что они будут взаимодействовать в рамках отдельных соглашений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что договор о стратегическом партнёрстве между РФ и Ираном отвечает интересам обеих стран и не направлен против чьих-либо интересов.

В начале января официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи подчеркнул, что указанное соглашение затронет вопросы обороны и безопасности. Он уточнял, что за последние 20–30 лет Москва и Тегеран значительно увеличили объёмы сотрудничества, поэтому возникла необходимость обновить документ.