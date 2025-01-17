Пекин, 17 января, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Между избранным президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор, в ходе которого они обсудили украинский кризис, а также конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Li Xueren/TASS

«Главы двух государств обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как украинский кризис и израильско-палестинский конфликт», — говорится в сообщении.

Оба лидера выразили надежду на выстраивание дружественных, надёжных и плодотворных отношений между государствами.

«Соединённые Штаты и Китай сегодня являются самыми важными странами в мире, они должны поддерживать долгосрочную дружбу и совместно поддерживать мир во всем мире», — заявил Трамп.

Си Цзиньпин, в свою очередь, поздравил республиканца с переизбранием на пост американского президента, а также призвал его выстраивать отношения с Пекином на основе взаимной выгоды и уважения, особо заострив внимание на Тайваньском вопросе.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября 2024 года Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина работать с администрацией Трампа. Он подчеркнул, что Китай заинтересован в сохранении стабильных отношений с США.

На следующий день на встрече с уходящим президентом США Джо Байденом председатель КНР отметил, что несоответствие заявлений и действий со стороны американских властей может привести к потере доверия к Вашингтону со стороны Пекина.

13 декабря стало известно, что Си Цзиньпин не посетит инаугурацию Трампа в январе 2025 года. Китай на мероприятии представит «высокопоставленная делегация».