Москва, 17 января, 2025, 18:19 — ИА Регнум. России и Ирану необходимо обновлять маршрут поставки энергоносителей, Тегеран к этому готов, заявил 17 января президент Ирана Масуд Пезешкиан.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Нам нужно обновлять маршрут поставки топлива и энергетики, это тот вопрос, над которым давно наши коллеги работают. Мы готовы обновлять и восстановить возможности поставки данного товара. Что касается газа, электроэнергии, что касается других энергоносителей», — сказал Пезешкиан на пресс-конференции по итогам российско-иранских переговоров.

Он также добавил, что необходимо устранить любые препятствия для работы маршрутов поставки энергоносителей. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва и Тегеран продолжают реализацию совместных проектов, в том числе в атомной энергетике.

Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что РФ остаётся одним из ведущих участников рынка энергетики. По его словам, незаконные санкции Запада и вводимые ими ограничения только подстегивают развитие альтернативных решений и платформ. Глава государства также отмечал, что взаимодействие в энергетической сфере должно служить укреплению национальных экономик.

В 2017 году «Росатом» и Организация по атомной энергии Ирана подписали меморандум о взаимопонимании в области транспортировки ядерных материалов. Крупнейший проект двух стран — сооружение Бушерской АЭС на юге республики.