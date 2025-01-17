Москва, 17 января, 2025, 18:02 — ИА Регнум. Нельзя подменять устав ООН некими «правилами», которых никто не видел, заявил в пятницу, 17 января, президент России Владимир Путин.

В ходе пресс-конференции после переговоров Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом главе российского государства задали вопрос, как соблюдать баланс интересов на Ближнем Востоке.

«Опираясь на устав Организации Объединенных Наций. Вот к этому нужно стремиться, к этому нужно идти. И не пытаться использовать нормы международного права в каких-то корыстных интересах, сиюминутно поворачивая в выгодную для себя сторону одному или группе государств, и не подменять устав ООН какими-то правилами, которых, как я тысячу раз сказал, никто не видел», — ответил Путин.

Он напомнил, что ООН создавался ради того, чтобы искать взаимоприемлемые решения, а не претворять в жизнь в одностороннем порядке решения неприемлемые. Нужно вернуться к истокам создания ООН и исходить из того, что все страны, и малые и большие, равны, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе пресс-конференции Путин также ответил на вопрос о ситуации в Сирии. Россия продолжит оказывать Сирии поддержку для стабилизации ситуации, но определять будущее своей страны должны сами сирийцы, отметил президент.

Также главу российского государства попросили прокомментировать сообщения о заключении перемирия между властями Израиля и ХАМАС. Россия надеется, что это соглашение приведёт к стабилизации обстановки в секторе Газа и поможет облегчить гуманитарную ситуацию в регионе, отметил Путин.

Цели специальной военной операции России на Украине справедливы и полностью соответствуют Уставу ООН, в частности, пунктам о языковых и религиозных правах и правах национальных меньшинств, отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин ранее заявлял, что, согласно Уставу ООН, каждый народ имеет право на самоопределение. Этим правом обладают в том числе и жители Крыма и Донбасса, подчёркивал президент. Россия не начинала на Украине ни интервенции, ни агрессии, она пытается их прекратить, указывал Путин.