Вильнюс, 17 января, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Литва намерена повысить расходы на оборону в ближайшие пять лет. Об этом 17 января заявил министр иностранных дел республики Кястутис Будрис.

Mindaugas Kulbis/AP/TASS

«Литва обязуется выделять от 5% до 6% своего ВВП на оборону с 2026 по 2030 год», ― написал он в соцсети X.

Глава внешнеполитического ведомства уточнил, что такое решение 17 января приняли на Государственном совете обороны.

Будрис призвал союзников Литвы последовать их примеру. Он отметил, что эпоха пассивных стратегий «сидеть и ждать» завершилась, теперь требуются смелые решения и лидерство.

Президент республики Гитанас Науседа заявил, что благодаря этому Литва сможет создать полностью боеспособную дивизию к 2030 году и усилить национальные оборонные возможности.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в начале прошлого года заявила, что защищённость республики обеспечена на таком уровне, о котором 10 лет назад и мечтать не приходилось. По её словам, страна за этот период добилась значительного укрепления обороноспособности. Шимоните подчеркнула, что Литва двое повысила расходы на оборону, а также имеет реальные оборонные планы, которые были обновлены на саммите НАТО.

Спикер сейма (парламента) Литвы Виктория Чмилите-Нильсен позднее назвала разумным вариантом взять деньги у населения в долг, чтобы покрыть расходы на оборону. По её мнению, видно согласие политических сил в этом вопросе. Инициатором привлечения жителей к финансированию обороны выступила министр экономики и инвестиций Аушрине Армонайте. Она предложила выпустить облигации оборонного займа, которые бы распространялись среди населения.

Председатель комитета сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас оценил, что Литве на оборонные расходы в ближайшие шесть-семь лет дополнительно необходимо по €500 млн в год, что соответствует 0,5% валового внутреннего продукта.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Европарламенте в Брюсселе 14 января заявил, что жители европейских государств будут вынуждены учить русский язык в случае отказа повысить затраты на оборону больше нынешних 2% ВВП. Он отметил, что безопасность «не может быть бесплатной».