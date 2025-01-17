Москва, 17 января, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Уровень торгово-экономического взаимодействия России и Ирана пока не отвечает возможностям двух стран, заявил 17 января президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«С такой большой страной, как Иран, [где проживают] 85 млн человек, конечно, уровень торгово-экономических связей, объём торгово-экономического взаимодействия не отвечает, безусловно, нашим возможностям», — сказал он по итогам переговоров с иранским лидером Масудом Пезешиканом.

Путин отметил, что у некоторых стран, которые имеют гораздо меньший экономический потенциал, чем Иран, товарооборот с РФ в несколько раз превышает уровень российско-иранского сотрудничества. Он также добавил, что в торговле между Москвой и Тегераном следует сократить бюрократические процедуры и внедрить побольше конкретных дел.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Евразийский экономический союз и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле взамен временному и действовавшему с 2019 года.

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что объёмы торговли между Ираном и Россией постоянно увеличиваются. Кроме того, он указывал на развитие экономических отношений между странами.