Москва, 18 января, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Семья Артура Каменецкого, арестованного по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной, продаёт информацию о нём, чтобы покрыть многомиллионный долг перед певицей. Об этом в разговоре с ИА Регнум заявили родственники мужчины. Ранее суд Йошкар-Олы обязал фигурантов уголовного дела об афере с квартирой российской певицы Ларисы Долиной вернуть ей 69 млн рублей.

РИА Новости/Виталий Белоусов Певица Лариса Долина

17 января Йошкар-Олинский суд принял решение взыскать 69 млн рублей с мошенников, обманувших народную артистку России Ларису Долину. По версии следствия, в 2024 году аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили певицу продать жилье и отдать им деньги. Лариса Долина отдала мошенникам около 200 млн рублей.

ИЗВЕСТИЯ Дмитрий Леонтьев в зале суда

Сейчас в рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний Дмитрий Леонтьев, который курировал техническую часть махинации — связь и банковские операции, его куратор, 27-летний Артур Каменецкий, и курьер Анжела Цырульникова.

youtube.com Анжела Цырульникова

«С ответчиков, двое из которых привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, будут взысканы неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 69 млн рублей», — сообщила прокуратура Москвы.

В разговоре с ИА Регнум старшая сестра 27-летнего Артура Каменецкого Анастасия заявила, что у её брата нет никакой собственности, которую бы могли изъять в пользу погашения долга, и то, как Артур будет выплачивать многомиллионный долг, остаётся загадкой. При этом родные афериста решили подзаработать на дурной славе мужчины и потребовали деньги за информацию о нём.

Соцсети Квартира Ларисы Долиной

«Если вам нужна информация об Артуре — вся информация платная! Мы готовы к переговорам», — заявили родственники.

Близкий друг Артура рассказал ИА Регнум, что таким способом семья, скорее всего, хочет оплатить долг перед Ларисой Долиной.

Соцсети Квартира Ларисы Долиной

Ранее ИА Регнум сообщало, что семья не верит в виновность Артура Каменецкого. По их мнению, мужчину могли одурачить и «использовать втёмную». При этом старшая сестра мужчины отметила, что ранее уже слышала про аферу с квартирой Ларисы Долиной, но и подумать не могла, что один из участников преступной группы её младший брат Артур Каменецкий.

Также сообщалось, что в прошлом Артур Каменецкий являлся участником казанской преступной группировки «Перваки», носил криминальный псевдоним Очкарик и промышлял вымогательством, грабежами и незаконным оборотом наркотиков.