Семья обманувшего Долину продаёт информацию о нём, чтобы оплатить долг
Семья мошенника продает информацию о нём, чтобы покрыть многомиллионный долг перед Долиной
Москва, 18 января, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Семья Артура Каменецкого, арестованного по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной, продаёт информацию о нём, чтобы покрыть многомиллионный долг перед певицей. Об этом в разговоре с ИА Регнум заявили родственники мужчины. Ранее суд Йошкар-Олы обязал фигурантов уголовного дела об афере с квартирой российской певицы Ларисы Долиной вернуть ей 69 млн рублей.
17 января Йошкар-Олинский суд принял решение взыскать 69 млн рублей с мошенников, обманувших народную артистку России Ларису Долину. По версии следствия, в 2024 году аферисты, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили певицу продать жилье и отдать им деньги. Лариса Долина отдала мошенникам около 200 млн рублей.
Сейчас в рамках расследования уголовного дела задержаны 43-летний Дмитрий Леонтьев, который курировал техническую часть махинации — связь и банковские операции, его куратор, 27-летний Артур Каменецкий, и курьер Анжела Цырульникова.
«С ответчиков, двое из которых привлечены в качестве обвиняемых по уголовному делу, будут взысканы неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами на общую сумму более 69 млн рублей», — сообщила прокуратура Москвы.
В разговоре с ИА Регнум старшая сестра 27-летнего Артура Каменецкого Анастасия заявила, что у её брата нет никакой собственности, которую бы могли изъять в пользу погашения долга, и то, как Артур будет выплачивать многомиллионный долг, остаётся загадкой. При этом родные афериста решили подзаработать на дурной славе мужчины и потребовали деньги за информацию о нём.
«Если вам нужна информация об Артуре — вся информация платная! Мы готовы к переговорам», — заявили родственники.
Близкий друг Артура рассказал ИА Регнум, что таким способом семья, скорее всего, хочет оплатить долг перед Ларисой Долиной.
Ранее ИА Регнум сообщало, что семья не верит в виновность Артура Каменецкого. По их мнению, мужчину могли одурачить и «использовать втёмную». При этом старшая сестра мужчины отметила, что ранее уже слышала про аферу с квартирой Ларисы Долиной, но и подумать не могла, что один из участников преступной группы её младший брат Артур Каменецкий.
Также сообщалось, что в прошлом Артур Каменецкий являлся участником казанской преступной группировки «Перваки», носил криминальный псевдоним Очкарик и промышлял вымогательством, грабежами и незаконным оборотом наркотиков.