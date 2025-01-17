Москва, 17 января, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Позиции России и Ирана по большинству внешнеполитических вопросов совпадают, заявил 17 января президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Разумеется, мы с господином президентом рассмотрели целый ряд актуальных внешнеполитических сюжетов. Позиции России и Ирана по большинству из них во многом совпадают», — сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Также российский лидер отметил, что партнёрство двух стран последовательно развивается. И в основе этих отношений — принципы равноправия, уважения и учёта интересов друг друга.

По словам Путина, Россия и Иран проводят независимый курс на мировой арене, а также противостоят давлению извне. Оба государства твёрдо отстаивают принципы международного права и невмешательства во внутреннюю политику других стран.

Помимо этого, главы государств обсудили ряд внешнеполитических сюжетов, в том числе ситуацию в секторе Газа после достигнутого накануне соглашения о прекращении боевых действий.

В рамках пресс-конференции была затронута и тема взаимодействия России и Ирана Закавказье. Как отметил российский президент, в поддержке мира и стабильности в Закавказье заинтересованы как Москва, так и Тегеран.

Как передавало ИА Регнум, Путин и Пезешкиан в Кремле подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. Документ закрепит статус отношений РФ и Ирана как стратегических партнёров. Соглашение охватит оборонную сферу, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.