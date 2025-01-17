Москва, 17 января, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Россия надеется, что соглашение о перемирии между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля приведёт к стабилизации обстановки в секторе Газа. Об этом заявил 17 января президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, глава государства выразил надежду на то, что договорённости облегчат гуманитарную ситуацию в анклаве.

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