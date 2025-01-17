Вашингтон, 17 января, 2025, 17:45 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп назвал «очень полезным» состоявшийся телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Некоторые детали беседы он раскрыл 17 января в соцсети Truth Social.

AP/TASS

«Я только что разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином. Этот звонок был очень полезен как для Китая, так и для США», — написал Трамп.

Он уточнил, что в разговоре обсуждались торговые отношения, проблема поставок фентанила, соцсеть TikTok и многие другие темы.

Республиканец выразил надежду, что США и Китай сообща решат многие проблемы, если немедленно возьмутся за них, а также высказался за установление мира и безопасности.

О телефонной беседе американского и китайского лидеров ранее проинформировало агентство «Синьхуа».

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября 2024 года Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина работать с администрацией Трампа. Он подчеркнул, что Китай заинтересован в сохранении стабильных отношений с США.

На следующий день на встрече с уходящим президентом США Джо Байденом председатель КНР отметил, что несоответствие заявлений и действий со стороны американских властей может привести к потере доверия к Вашингтону со стороны Пекина.

13 декабря стало известно, что Си Цзиньпин не посетит инаугурацию Трампа в январе 2025 года. Китай на мероприятии представит «высокопоставленная делегация».

15 января на слушаниях в сенате США кандидат на пост главы ЦРУ и бывший глава национальной разведки страны Джон Рэтклифф заявил, что американской разведке следует сосредоточиться на Китае как на главной угрозе для Вашингтона.