Москва, 17 января, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Россия и Иран в рамках взаимных расчётов почти полностью перешли на национальные валюты, заявил 17 января президент РФ Владимир Путин.

«Наши страны практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчётах», — сказал он по итогам переговоров с иранским лидером Масудом Пезешиканом.

Он также отметил, что власти обеих стран работают над сопряжением платёжных систем и стараются выстраивать устойчивые каналы взаимодействия в кредитно-банковской сфере.

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