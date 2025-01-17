Москва, 17 января, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Россия продолжит оказывать Сирии поддержку для стабилизации ситуации, но определять будущее своей страны должны сами сирийцы, заявил в пятницу, 17 января, президент РФ Владимир Путин.

Москва остаётся привержена комплексному урегулированию ситуации в Сирии, отметил глава государства в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Путин также пожелал сирийскому народу преодолеть все вызовы, связанные с переходным периодом.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря Башар Асад оставил должность президента и покинул Сирию, распорядившись мирно передать власть. Он с семьёй прибыл в Россию, где им предоставили убежище.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Асада не получилось справиться с социальными проблемами в своей стране, в том числе из-за деструктивных действий США, которые оккупировали богатый ресурсами северо-восток Сирии.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в январе заявил, что Москва после смены власти в Сирии намерена и дальше оказывать Дамаску разноплановое содействие, в том числе поставками гуманитарной помощи.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал Путин. Ещё в 2015 году он подчёркивал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы».

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