Москва, 17 января, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Связи между Россией и Ираном являются масштабными и взаимовыгодными. Об этом 17 января по итогам встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что партнёрство Москвы и Тегерана год от года последовательно развивается.

По его словам, власти двух государств едины в своём стремлении вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Как сообщало ИА Регнум, Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом утром 17 января. Днём он прибыл в Кремль для переговоров с президентом России. Путин в начале встречи отметил, что визит президента Ирана в РФ имеет особое значение.

В ходе переговоров главы двух государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. Российский лидер подчеркнул, что это придаст сотрудничеству стран дополнительный импульс по всем направлениям. Договор станет новой прочной главой в отношениях Москвы и Тегерана, отметил в свою очередь президент Ирана.

Во время церемонии подписания соглашения Путин назвал договор прорывным и отметил, что документ направлен на создание условий для стабильного и устойчивого развития, он закрепит отношений РФ и Ирана как стратегических партнёров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что соглашение Москвы и Тегерана не направлено против третьих стран. По его словам, после подписания основного договора следует ожидать и заключения отраслевых двусторонних соглашений.