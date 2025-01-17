Москва, 17 января, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом были обстоятельными, они прошли в конструктивном и дружественном ключе. Об этом заявил президент Владимир Путин 17 января по итогам встречи с иранским коллегой в Кремле.

Zuma\TASS

Он отметил, что обсудил с Пезешкианом весь спектр двусторонней повестки дня России и Ирана, в том числе подробно — тематику экономического сотрудничества.

Россия придаёт первостепенное значение дальнейшему укреплению дружеских отношений с Ираном. Партнёрство двух стран развивается с каждым годом, сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3941928" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали Договор о партнёрстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран

Важнейший пункт двусторонних отношений Москвы и Тегерана, добавил он, — энергетика.

Новость дополняется