Путин назвал обстоятельными переговоры с президентом Ирана
Москва, 17 января, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом были обстоятельными, они прошли в конструктивном и дружественном ключе. Об этом заявил президент Владимир Путин 17 января по итогам встречи с иранским коллегой в Кремле.
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Он отметил, что обсудил с Пезешкианом весь спектр двусторонней повестки дня России и Ирана, в том числе подробно — тематику экономического сотрудничества.
Россия придаёт первостепенное значение дальнейшему укреплению дружеских отношений с Ираном. Партнёрство двух стран развивается с каждым годом, сказал Путин.
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Важнейший пункт двусторонних отношений Москвы и Тегерана, добавил он, — энергетика.
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