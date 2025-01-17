Москва, 17 января, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Инаугурация избранного главы Белого дома Дональда Трампа, вероятно, пройдёт без представителей России. Об этом заявил 17 января помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Global Look Press/Stefani Reynolds — Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

«На инаугурации никто не будет представлять Россию», — сказал он журналистам.

Ушаков уточнил, что временный поверенный посольства РФ будет присутствовать на церемонии, если команда республиканца направит соответствующее приглашение.

Как сообщало ИА Регнум, инаугурация избранного президента США пройдёт 20 января в Вашингтоне. 16 января газета Politico написала, что на мероприятие в частности приглашены некоторые правые европейские политики, а также лидеры, которых Трамп ранее хвалил.

15 января стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбанне поедет на инаугурацию Трампа. По некоторой информации, от планов посетить церемонию отказался глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

По информации телеканала CBS, на мероприятии 20 января не будет и председателя КНР Си Цзиньпина, который отправит вместо себя в Вашингтон «высокопоставленную делегацию».