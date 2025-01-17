Москва, 17 января, 2025, 18:05 — ИА Регнум. В Госдуму внесён законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в ряде российских регионов. Соответствующий документ 17 января опубликован в электронной базе ГД.

Эрик Романенко/ТАСС

«В соответствии с нормой законопроекта для получения документа об основном общем образовании (аттестата) необходимо успешно пройти ГИА-9 только по двум обязательным учебным предметам — «Русский язык» и «Математика», — сказано в пояснительной записке.

Предположительно, нововведения затронут столицу, Санкт-Петербург, Тюменскую и Ростовскую области, а также Северную Осетию — Аланию. Как объяснили авторы инициативы, её реализация позволит расширить возможности обучающихся для получения среднего профессионального образования.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема отмены или замены Единого государственного экзамена в России не обсуждается в Кремле.

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