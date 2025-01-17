В России не планируют блокировать все видеоигры с внутренней валютой
Москва, 17 января, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Госдума России не собирается вводить блокировку всех видеоигр с внутренней валютой. Предлагается определить перечень критериев для безопасности виртуального пространства, сообщил 17 января председатель комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев.
«Некоторые СМИ неверно интерпретировали моё заявление, утверждая, что планируется запрет всех игр с внутренней валютой, включая Counter Strike или FIFA. Это не так. Никаких блокировок пока нет, и речи о массовых запретах не идёт», — написал Метелев в Telegram-канале.
Он отметил, что к играм пока не предъявляются требования, хотя это тоже контент, как кино или музыка. В других странах введено регулирование, например в Германии запрещены игры с чрезмерным насилием, а в Великобритании и Бельгии — с транзакциями внутри.
Для выходящих в России игр, добавил Метелев, необходимо установить понятные требования, которые сделают игровое пространство безопасным для детей и молодёжи. В стране запрещены онлайн-казино, поэтому игры с нарушениями не должны получать разрешение.
Выработкой оптимальных решений в этом вопросе займётся рабочая группа, созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, проинформировал он.
Ранее Метелев заявил, что защита детей и подростков от деструктивного контента будет одной из приоритетных тем для весенней сессии в нижней палате парламента. Планируется выход на решения по регулированию игровой индустрии, сообщил он и привёл в пример игру Roblox с внутренней валютой и онлайн-казино, в которой дети становятся жертвами мошенников. Те просят детей переводить деньги с карточек родителей.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в Башкирии девятилетняя школьница согласилась выполнять задание неизвестного в обмен на Rubux — внутреннюю валюту популярной у подростков онлайн-игры Roblox. Одним из заданий было сфотографировать смс-коды с телефона своей бабушки. В итоге со счетов женщины пропали все сбережения, а девочка так и не получила «рубуксы». По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже.