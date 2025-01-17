Москва, 17 января, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Госдума России не собирается вводить блокировку всех видеоигр с внутренней валютой. Предлагается определить перечень критериев для безопасности виртуального пространства, сообщил 17 января председатель комитета ГД по молодёжной политике Артём Метелев.

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«Некоторые СМИ неверно интерпретировали моё заявление, утверждая, что планируется запрет всех игр с внутренней валютой, включая Counter Strike или FIFA. Это не так. Никаких блокировок пока нет, и речи о массовых запретах не идёт», — написал Метелев в Telegram-канале.

Он отметил, что к играм пока не предъявляются требования, хотя это тоже контент, как кино или музыка. В других странах введено регулирование, например в Германии запрещены игры с чрезмерным насилием, а в Великобритании и Бельгии — с транзакциями внутри.

Для выходящих в России игр, добавил Метелев, необходимо установить понятные требования, которые сделают игровое пространство безопасным для детей и молодёжи. В стране запрещены онлайн-казино, поэтому игры с нарушениями не должны получать разрешение.

Выработкой оптимальных решений в этом вопросе займётся рабочая группа, созданная по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, проинформировал он.

Ранее Метелев заявил, что защита детей и подростков от деструктивного контента будет одной из приоритетных тем для весенней сессии в нижней палате парламента. Планируется выход на решения по регулированию игровой индустрии, сообщил он и привёл в пример игру Roblox с внутренней валютой и онлайн-казино, в которой дети становятся жертвами мошенников. Те просят детей переводить деньги с карточек родителей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Башкирии девятилетняя школьница согласилась выполнять задание неизвестного в обмен на Rubux — внутреннюю валюту популярной у подростков онлайн-игры Roblox. Одним из заданий было сфотографировать смс-коды с телефона своей бабушки. В итоге со счетов женщины пропали все сбережения, а девочка так и не получила «рубуксы». По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже.