Лос-Анджелес, США, 17 января, 2025, 18:04 — ИА Регнум. В пригороде Лос-Анджелеса пожарный Брайан Феннесси из-за отсутствия воды охладил плавящийся при пожаре газовый счётчик молоком и пивом, сообщает 17 января телеканал KABC.

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Пожарный рассказал, что огонь от пожара начал подбираться к району, где жил его брат. Феннесси позвонил ему, чтобы предупредить об опасности, но тот не ответил. Затем брат вышел на связь и сообщил огнеборцу, что он и его семья эвакуировались.

Тогда мужчина сам отравился к его дому, чтобы проверить состояние здания. Как позже оказалось, все строения поблизости охватил огонь, только дома его брата и соседа ещё не успели пострадать. Увидев, что газовый счётчик начал плавиться от огня, Феннесси начал искать, чем можно его охладить.

«Я подумал, я посмотрю в холодильнике, но всё, что там было, — это немного молока и пара бутылок пива», — рассказал огнеборец в интервью телеканалу.

Ранее двух человек задержали в Лос-Анджелесе по подозрению в поджогах. Одна из задержанных заявила правоохранителям, что подожгла мусор, так как любит сеять хаос и разрушение. Другой мужчина утверждал, что просто любит запах горящих листьев.

Как передавало ИА Регнум, пожары в Калифорнии бушуют с вечера 7 января. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — 105 км/ч. С 8 января в Калифорнии действует режим масштабного бедствия.

Пламя уничтожило дома известных голливудских актёров, включая Энтони Хопкинса и Адама Броди. В городе Малибу полностью сгорел дом сына действующего президента США Хантера Байдена, а также особняк актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.