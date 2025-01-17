Вашингтон, 17 января, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Украинских женщин, проживающих в Польше, вывозят оттуда для обучения с инструкторами Североатлантического альянса (НАТО) с целью сформировать женский «Украинский легион». Об этом пишет американское издание Newsweek со ссылкой на оборонное ведомство Украины.

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«Впервые среди тех, кто подписал контракты в Генеральном консульстве Украины в польском Люблине, были женщины. Ожидается, что они будут проходить военную подготовку в центрах в странах НАТО или на Украине», — указано в публикации.

Уточняется, что женщины-новобранцы выбрали специальности, связанные с медициной и коммуникациями.

13 декабря газета The New York Times написала, что в рядах Вооружённых сил Украины скоро закончатся военнослужащие для продолжения боевых действий. В статье подчёркивалось, что армия Украины испытывает острый дефицит живой силы.

В конце декабря газета The Washington Post опубликовала интервью нескольких украинских военных, которые признались в проблемах с нехваткой личного состава, падении боевого духа и надежде на перемирие.

Украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.

Президент России Владимир Путин отмечал, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.