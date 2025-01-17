Москва, 17 января, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Министерство юстиции включило в реестр иноагентов журналиста Андрея Козенко, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 17 января.

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Журналист распространял материалы иноагентов, выступал против проведения СВО и распространял недостоверную информацию о российской избирательной системе, сказано в сообщении.

«А. Д. Козенко принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию об избирательной системе Российской Федерации, проживает за пределами Российской Федерации», — отметила пресс-служба.

Кроме того, в реестр иностранных агентов были включены журналисты Ирина Ромалийская, Антон Рубин, Александра Прокопенко, Ксения Кирия и Анастасия Лотарева, а также проекты «Идите лесом» и «Алая буква».

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 января сообщалось, что Следственный комитет предъявил рэперу Алишеру Моргенштерну (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обвинение в нарушении закона об иноагентах. Рэпер не считает себя виновным, заявил его адвокат Сергей Жилин.

Также в январе сообщалось, что певица Земфира Рамазанова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отказалась от политических высказываний на концерте в Дубае. По этим данным, организаторы «серьёзно поговорили» с Земфирой накануне выступления, пригрозив штрафом, отменой концерта и запретом на въезд в ОАЭ. Также ей напомнили, как местные власти оштрафовали юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, за антироссийские высказывания в ходе выступлений.