Москва, 17 января, 2025, 17:04 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про съеденные ёлочные украшения, конфеты с запрещенными грибами и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

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Центральный федеральный округ

В Москве классный руководитель собрал с родителей 990 тысяч рублей, обещая устроить детям экскурсию в один из городов страны. Но не организовал. Собрав почти миллион, он так сильно обрадовался, что перестал выходить на связь и сбежал. Нашли его быстро. Теперь он не учитель, а фигурант дела о мошенничестве, пишет агентство «Москва». А обманутые родители пока ещё надеются, что деньги им вернут.

Жительница подмосковного Одинцово придумала другой способ разбогатеть: выставила на продажу кота за 200 миллионов рублей! По ее словам, кот уникален. Чем? Он умеет в туалете смывать воду не только за собой, но и за хозяином. «В чём проблема-то самому смыть воду в туалете? Это бесплатно», — удивляется «Страновед».

В брянских лесах неожиданно выросли грибы. Несмотря на первую половину января, грибники выкладывают фотографии своих находок, и отмечают, что такого не помнят даже бывалые любители «тихой охоты»: на пнях и в лесах растут опята. «Можно считать, что грибной сезон нового года открыт», — комментирует «Брянский навигатор».

Не все любят собирать грибы, кто-то больше уважает сладости. В Белгороде такой любитель бесплатного похитил тридцать плиток шоколада в магазине, разложив их по карманам куртки. «Белгородчина» узнала, что по выходу из магазина «конфетный вор» все шоколадки съел. Ему 41 год, а ближайшие пару лет он может провести в заключении по статье «кража».

Северо-Западный федеральный округ

Пополнение списка фобий. В Петербурге госпитализировали женщину, на которую в поезде упал с верхней полки другой пассажир. «Новости Санкт-Петербурга и Ленобласти» передает подробности: пострадавшая работает учительницей, находится на четвертом месяце беременности, у нее сотрясение, черепно-мозговая травма и переломы в правой стопе. Что случилось с пассажиром сверху — неизвестно.

Приволжский федеральный округ

Рождественская история с хорошим финалом случилась в Кировской области. В деревне поздней осенью сбежал козёл. Его искали, но не нашли. В январе его заметили в лесу и вернули хозяину. Удивительно, что козел не только сумел прожить два месяца в зимнем лесу, но и то, что рядом с местом, где его поймали, проходит волчья тропа, передают «Новости Кирова». Но волки козлика не тронули.

«Пенза новости» рассказали загадочную и печальную историю с романтической подкладкой. 51-летний кавалер познакомился с 47-летней дамой, она пригласила его к себе домой выпить. Когда алкоголь закончился, мужчина отправил даму в магазин и дал свою банковскую карту. Однако не дождался ее и ушел. Расстроенная женщина купила на его деньги не только алкоголь, но и еду, электрический обогреватель и к тому же сняла наличные. Ее задержали. Хотя история, кажется, не вполне однозначная.

Из Нижегородской области пришла намного более добрая история: 87-летний старичок женился на 77-летней старушке. «Любви все возрасты покорны, как сказал бы наш болдинский классик! А вообще дедушка с бабушкой молодцы. Не теряют интерес к жизни! В том числе, и к семейной», — радуется «Нижний гиперболоид».

В Ульяновской области ребенка назвали просто Космос. «Необычные имена для детей сегодня не редкость. Но родители из Димитровграда все же удивили многих», — комментирует «Ульяновский патриот». Интереснее всего будет детям этого ребенка, с отчеством «Космосович» или «Космосовична».

Южный федеральный округ

Житель Ростова угнал машину, но уехал недалеко: уснул за рулем. «Привет, Ростов» пишет, как это случилось. Гражданин шел после вечеринки домой, заметил авто с ключом в замке зажигания и не устоял перед соблазном. Поехал, но по дороге стал засыпать, остановился и уснул прямо в машине. Возбуждено дело по интересной статье — «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Северо-Кавказский федеральный округ

Ставрополец пошел на серьезнейшее преступление из-за любви в чистоте. Он избил сожительницу за отказ от уборки. «Ставрополь и край» передает, что мужчина побил 48-летнюю женщину так, что она скончалась в карете «скорой помощи». Нездоровая страсть к чистоте.

Уральский федеральный округ

Магнитогорец притворялся проституткой, чтобы заработать деньги. Про одно мошенничество пишет канал «На страже Екатеринбурга». Вахтовик нашел симпатичную, судя по фотографиям, девушку в интернете. Позвонил по указанному номеру, а там ему предложили оплатить услуги авансом. Мужчина скинул 5 тысяч рублей, красотка не приехала. Позже выяснилось, что вместо соблазнительной дамы с ним общался 18-летний парень. Афериста задержали.

А в Тюмени задержали двух мужчин, которые делали и продавали конфеты «с сюрпризом»: начинку готовили из психотропных грибов. Торговлю вели через интернет. Одна конфетка стоила около тысячи рублей. Заработок составлял 600 тысяч в месяц, пишет «Тюменское время». Но был чреват уголовным делом.

Необычный метод заработать придумали и в Челябинской области. Здесь выставили на продажу старенький памятник Ленину. Ценник немаленький: 2,5 миллиона рублей. Раньше памятники Ленину продавали намного дешевле: тысяч за девяносто, сообщает «Челябушка».

Сибирский федеральный округ

Не зли красноярок! К такому выводу подталкивает история, случившаяся в городе. Одну машину обогнала другая, проехавшая по луже и окатившая ее грязью. Грязь попала в открытое окно на пассажирку, которая сильно разозлилась, достала пневматический пистолет и обстреляла «вражеское авто». Пробила кузов, заднюю дверь, фару и стекла. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Большую часть обвиняемая возместила, но суд все равно рассмотрит дело о хулиганстве, рассказывает «Проспект Мира».

Дальневосточный федеральный округ

В Чите ёлку возле дома культуры перед праздниками украсили сушками, бубликами и булочками. Многие из украшений теперь красуются погрызенными боками. «ЧВК Чита» удивляется, что «гурманов» не остановило и то, что булки заметно заморозились на улице.

А вот в соседнем регионе, на Байкале, грустят от того, что озеро может не покрыться знаменитым льдом. Причина — аномально теплая погода, сообщают «Приангарские думы». В некоторых местах никакого льда точно не предвидится.

В Магадане тоже не очень холодно. И рыбаки, выехавшие на лед на машине, были эвакуированы. Их машина осталась на льду, а когда лед треснул, поплыла на льдине в неведомые края. Впрочем, была спасена. «Можно позавидовать людям, которые познали всепоглощающую, сводящую с ума любовь и ради неё, рыбалки, рискуют всем», — шутит «Смотровая вышка».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 24 января.