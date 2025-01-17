Москва, 17 января, 2025, 16:51 — ИА Регнум. В Новой Третьяковке 23 января откроется персональная выставка художника Евгении Лясниковой «Искусство в глазах смотрящего». Посетители смогут увидеть как живопись, так и инсталляции.

Артем Геодакян/ТАСС

«Серия работ художника, из которых две представлены на выставке, выполнены в технике холст в холсте, или двойной холст, которая позволяет раскрыть по-новому глубокий смысл, который скрыт от глаз», — рассказали организаторы мероприятия агентству городских новостей «Москва».

Такой эффект достигается за счет того, что, всматриваясь во второй холст, человек понимает философию, заложенную художником в свое произведение. Некоторая часть работ посвящена истинной вере и её проводникам.

«Симбиоз живописи и инсталляции обрамляет пространство, в котором создается эффект полного погружения», — добавляют организаторы события.

Также на выставке представлены работы учеников художника.

«Как педагог Лясникова вдохновляет своих учеников на эксперименты, учит их видеть прекрасное в обыденном и находить собственный путь в искусстве», — отметили организаторы события.

Евгения Лясникова — художник-реалист, живописец, портретист, педагог, член Союза художников России. Является участником многочисленных коллективных выставок, показов в художественных галереях, а также персональных выставок, в том числе в Мосгордуме, Политехническом университете, Столичной галерее художников и других.